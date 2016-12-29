Поліція встановлює обставини вибуху в полтавській багатоповерхівці
Сьогодні, близько 13:30 хвилин, на лінію «102» надійшло повідомлення, що по провулку Заячому, в під’їзді будинку стався вибух. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Виїздом на місце слідчо-оперативною групою встановлено, що у руках 38-річного полтавця здетонував вибуховий пристрій схожий на гранату, внаслідок чого останньому відірвало ліву кість руки. Чоловіка доставили до лікарні.
Обставини події з’ясовують поліція та прокуратура.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+