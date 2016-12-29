2016 12 29 15:12:38

Поліція встановлює обставини вибуху в полтавській багатоповерхівці

Сьогодні, близько 13:30 хвилин, на лінію «102» надійшло повідомлення, що по провулку Заячому, в під’їзді будинку стався вибух. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Виїздом на місце слідчо-оперативною групою встановлено, що у руках 38-річного полтавця здетонував вибуховий пристрій схожий на гранату, внаслідок чого останньому відірвало ліву кість руки. Чоловіка доставили до лікарні.

Обставини події з’ясовують поліція та прокуратура.