2016 12 26 12:02:32

Поліція у Полтаві посилила контроль за обігом піротехніки

Відповідно до законодавства України вся піротехніка має реалізовуватись тільки в спеціалізованих магазинах (в додатку до Ліцензії на провадження торгівлі піротехнічними виробами чітко зазначається місце здійснення реалізації), а до самої продукції теж є низка вимог. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

З метою попередження незаконного продажу піротехніки, правоохоронцями створені рейдові групи, які перевіряють місця можливої реалізації піротехнічних засобів. Зокрема, під посиленою увагою поліцейських знаходяться торгівельні ринки, магазини тощо.

Нагадуємо, що за порушення правил застосування, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу з конфіскацією піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП).

Також правоохоронці звертаються до громадян із проханням повідомляти до поліції про всі факти порушень встановлених правил обігу піротехніки за телефоном: «102».

Разом з тим нагадуємо, що відповідно до розпорядженням Полтавської міської ради заборонено використовувати піротехнічні засоби (феєрверки) на території обласного центру до моменту завершення антитерористичної операції, аналогічні обмеження щодо застосування піротехніки приймались і районними органами самоврядування.