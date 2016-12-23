Поліція розшукує свідків смертельної ДТП, що сталася у Решетилівському районі
Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України.
Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26 листопада 2016 року близько 19.30 години автодорогою М-03 сполученням Київ-Харків-Довжанський в Решетилівському районі від міста Полтави у напрямку селища Решетилівка рухався автомобіль марки Hyundai Accent під керуванням водія 1962 р.н., який в районі перехрестя з автодорогою Р-52 сполученням «Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпропетровськ» при виконання лівого повороту, скоїв зіткнення з автомобілем Lexus-RX 350 під керуванням водія 1963 р.н., який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Hyundai Accent отримав тілесні ушкодження, що спричинило смерть на місці події.
Звертаємося до очевидців та свідків дорожньо-транспортної пригоди з проханням, надати інформацію, що стосується вказаної авто пригоди за телефонами: (0532) 59-03-39, або 102.
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