2016 12 27 13:14:10

Поліція розкрила вбивство 57-річного чоловіка, що сталося на Полтавщині у червні

66-річний чоловік на ґрунті неприязних відносин, із переробленої ракетниці здійснив постріли у бік 57-річного односельця. Від отриманого вогнепального поранення чоловік помер на місці. Подія сталася у червні поточного року. На пасовищі поблизу одного із районних центрів було виявлено тіло 57-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

«Проведеними оперативно-пошуковими заходами поліцейським вдалося вийти на слід зловмисника. Підозрюваним виявився 66-річний односелець загиблого. За місцем його проживання було вилучено набої різного калібру, ракетницю із саморобною вставкою для ствола а також револьвер типу «Корнет». Із переробленої ракетниці чоловік застрелив односельця, а свої дії пояснив давніми неприязними відносинами», – розповів начальник ГУ НП у Полтавській області Олег Бех.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.