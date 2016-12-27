Поліція Полтави шукає свідків злочину, внаслідок якого загинув чоловік
14 жовтня 2016 року, близько 8-ої години неподалік будинку № 13 по вулиці Степана Халтуріна (район тролейбусного депо) Чернявський Дмитро Михайлович, 1964 року народження, отримав тілесні ушкодження, від яких помер. Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.
За даним фактом відділенням поліції № 1 міста Полтава було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Звертаємось до громадян, які стали свідками даної події чи володіють якоюсь інформацією, повідомити до відділення поліції № 1 міста Полтава за телефонами 51-77-28, 066-093-71-36 або 102. Анонімність гарантуємо.
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