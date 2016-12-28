2016 12 28 10:44:36

Поліція Полтавщини розшукує зниклого харків’янина

Київським відділом поліції ГУНП в Харківській встановлюється місцезнаходження Гетьмана Володимира Антоновича, 23.05.1951 року народження, мешканця міста Харків. Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.



Чоловік з 5-го серпня 2014 року пішов у невідомому напрямку та його місцезнаходження не встановлено.

Прикмети: зріст 178 см, вага близько 90 кг, на вигляд 60-65 років, повної тілобудови, волосся коротке темного кольору, на голові залисини.

Інформацію про місцеперебування або обставини зникнення Гетьмана В.А. можна повідомити до Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області (0532) 51-76-51, (0532) 51-75-97.