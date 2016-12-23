2016 12 23 09:55:24

Пленарне засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання (наживо)

Голова обласної ради Олександр Біленький видав розпорядження про скликання дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання, пленарне засідання якої відбудеться 23 грудня 2016 року о 10.00 у приміщенні обласної ради (м. Полтава, вул. Соборності, 45).