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2016 12 29 13:03:48

Перелік діючих «гарячих ліній» та поштові адреси рай (міськ) управлінь соціального захисту, за якими можна звертатися за змістовною консультацію з питання отримання житлових субсидій

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Список «гарячих» телефонних ліній та поштові адреси рай (міськ) управлінь соціального захисту населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрацій, поштова адреса

Телефон «гарячої лінії»

В.Багачанський район, смт В.Багачка, вул. Шевченка, 73

(245) 9-13-61

Гадяцький район, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 44

(254) 3-14-82

Глобинський район, м. Глобине, вул. Центральна, 283

(265) 2-41-69

Гребінківський район, м. Гребінка, вул. Магістральна, 38

(259) 9-14-40

Диканський район, смт Диканька, вул. Незалежності, 117

(251) 9-13-48

Зіньківський район, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 40

(253) 3-31-09

Карлівський район, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54 а

(246) 2-30-05

Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Жовтнева, 2

(243) 3-21-30

Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Партизанська, 10

(242) 3-18-30

Котелевський район, смт Котельва, вул. Жовтнева, 223

(250) 2-13-07

Кременчуцький район, м. Кременчук, пр-т. Полтавський, 42

(267) 2-48-45

Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8

(256) 3-35-41; 3-16-76

Лубенський район, м. Лубни, пл. Академіка Олексія Бекетова, 19

(261) 7-19-53

Машівський район, смт Машівка, вул. Незалежності, 112 б

(264) 9-13-85

Миргородський район, м. Миргород, вул. Гоголя, 80

(255) 5-25-41

Н. Санжарський район, смт Н.Санжари, вул. Незалежності, 30/1

(244) 3-16-08

Оржицький район, смт Оржиця, вул. Центральна, 22

(257) 9-11-30

Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 41

(258) 2-04-63

Полтавський район, м. Полтава, вул. Короленка, 7

(05322) 60-91-46

Решетилівський район, смт Решетилівка, вул. Шевченка, 23

(263) 2-11-58

Семенівський район, смт Семенівка, вул. Незалежності, 36/2

(241) 9-24-65

Хорольський район, м. Хорол, вул. Незалежності, 62

(262) 3-33-95

Чорнухинський район, смт Чорнухи, вул. Леніна, 28

(240) 5-21-35

Чутівський район, смт Чутове, вул. Центральна, 6

(247) 9-22-96

Шишацький район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6

(252) 9-13-47

Управління соціального захисту населення виконкомів міських рад

Телефон «гарячої лінії»

м. Горішні Плавні, вул. Миру, 29

(248) 3-26-70

м. Лубни, м. Лубни, прос. Володимирський, 9

(261)7-74-05;7-73-46

м. Миргород, м. Миргород, вул. Гоголя, 92

(255) 5-44-90

Управління соціального захисту населення виконкомів районних у містах рад

Телефон «гарячої лінії»

Автозаводський район м. Кременчука, прос. Свободи, 66

(0536) 79-29-95

Крюківський район м. Кременчука, вул. І.Приходька, 90

(266) 6-13-63, 6-02-60

Шевченківський район м. Полтави, вул. Івана Мазепи, 30

(0532) 63-55-38

Київський район м. Полтави, вул. Ст. Халтуріна, 13

(05322) 2-14-45

Подільський район м. Полтави, вул. Анатолія Кукоби, 37

(0532) 51-30-59

Обласна безкоштовна телефонна «гаряча» лінія 0800500620

Департамент соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

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