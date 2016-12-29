Перелік діючих «гарячих ліній» та поштові адреси рай (міськ) управлінь соціального захисту, за якими можна звертатися за змістовною консультацію з питання отримання житлових субсидій

|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрацій, поштова адреса
|
Телефон «гарячої лінії»
|
В.Багачанський район, смт В.Багачка, вул. Шевченка, 73
|
(245) 9-13-61
|
Гадяцький район, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 44
|
(254) 3-14-82
|
Глобинський район, м. Глобине, вул. Центральна, 283
|
(265) 2-41-69
|
Гребінківський район, м. Гребінка, вул. Магістральна, 38
|
(259) 9-14-40
|
Диканський район, смт Диканька, вул. Незалежності, 117
|
(251) 9-13-48
|
Зіньківський район, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 40
|
(253) 3-31-09
|
Карлівський район, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54 а
|
(246) 2-30-05
|
Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Жовтнева, 2
|
(243) 3-21-30
|
Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Партизанська, 10
|
(242) 3-18-30
|
Котелевський район, смт Котельва, вул. Жовтнева, 223
|
(250) 2-13-07
|
Кременчуцький район, м. Кременчук, пр-т. Полтавський, 42
|
(267) 2-48-45
|
Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8
|
(256) 3-35-41; 3-16-76
|
Лубенський район, м. Лубни, пл. Академіка Олексія Бекетова, 19
|
(261) 7-19-53
|
Машівський район, смт Машівка, вул. Незалежності, 112 б
|
(264) 9-13-85
|
Миргородський район, м. Миргород, вул. Гоголя, 80
|
(255) 5-25-41
|
Н. Санжарський район, смт Н.Санжари, вул. Незалежності, 30/1
|
(244) 3-16-08
|
Оржицький район, смт Оржиця, вул. Центральна, 22
|
(257) 9-11-30
|
Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 41
|
(258) 2-04-63
|
Полтавський район, м. Полтава, вул. Короленка, 7
|
(05322) 60-91-46
|
Решетилівський район, смт Решетилівка, вул. Шевченка, 23
|
(263) 2-11-58
|
Семенівський район, смт Семенівка, вул. Незалежності, 36/2
|
(241) 9-24-65
|
Хорольський район, м. Хорол, вул. Незалежності, 62
|
(262) 3-33-95
|
Чорнухинський район, смт Чорнухи, вул. Леніна, 28
|
(240) 5-21-35
|
Чутівський район, смт Чутове, вул. Центральна, 6
|
(247) 9-22-96
|
Шишацький район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6
|
(252) 9-13-47
|
Управління соціального захисту населення виконкомів міських рад
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Телефон «гарячої лінії»
|
м. Горішні Плавні, вул. Миру, 29
|
(248) 3-26-70
|
м. Лубни, м. Лубни, прос. Володимирський, 9
|
(261)7-74-05;7-73-46
|
м. Миргород, м. Миргород, вул. Гоголя, 92
|
(255) 5-44-90
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Управління соціального захисту населення виконкомів районних у містах рад
|
Телефон «гарячої лінії»
|
Автозаводський район м. Кременчука, прос. Свободи, 66
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(0536) 79-29-95
|
Крюківський район м. Кременчука, вул. І.Приходька, 90
|
(266) 6-13-63, 6-02-60
|
Шевченківський район м. Полтави, вул. Івана Мазепи, 30
|
(0532) 63-55-38
|
Київський район м. Полтави, вул. Ст. Халтуріна, 13
|
(05322) 2-14-45
|
Подільський район м. Полтави, вул. Анатолія Кукоби, 37
|
(0532) 51-30-59