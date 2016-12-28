Пенсійний фонд роз’яснив особливості виплати пенсій за січень 2017 року
Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована у період з 27 по 29 грудня.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня.
Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня.
Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня пенсія буде виплачуватись в звичайному режимі в установлені дати виплати.
Із загальної чисельності пенсіонерів (11,7 млн.) у грудні 2016 року буде виплачено пенсій за січень 2017 року 5,4 млн. пенсіонерам, в т.ч. 3,7 млн. пенсіонерів через банківські установи та 1,7 млн. пенсіонерів через поштові відділення.
На виплату пенсій за січень 2017 року Пенсійним фондом буде спрямовано у грудні 2016 року 10,4 млрд. грн. Це фінансування здійснюється в межах затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік.
Загальна потреба на виплату пенсій за січень 2017 року складає 22,1млрд.грн.
З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись до Контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів – безкоштовно), або до управління Пенсійного фонду України за місцем перебування пенсіонера як одержувача пенсії.
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