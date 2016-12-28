2016 12 28 11:43:32

Органи казначейства готові надати консультаційну підтримку об’єднаним громадам при формуванні ними місцевих бюджетів, – Тетяна Слюз

Співробітники територіальних органів Державної казначейської служби України нададуть всебічну консультативну допомогу органам місцевого самоврядування, зокрема обєднаних територіальних громад, у питаннях формування місцевих бюджетів на 2017 рік. Про це повідомила голова Держказначейства Тетяна Слюз під час селекторної наради з питань підготовки місцевих бюджетів об’єднаними територіальними громадами, ініційованої Мінрегіоном.

Звертаючись до представників об’єднаних громад, які провели перші місцеві вибори у грудні 2016 року, Тетяна Слюз наголосила, що їм необхідно якнайшвидше провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу – сільську, селищну, міську раду, обрану об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Наступний крок – затвердження рішеннями сесій рад місцевих бюджетів. Вона нагадала, що з 1 січня 2017 року запроваджується програмно-цільовий метод (ПЦМ) у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. ПЦМ передбачає затвердження паспортів бюджетних програм.

«Щодо паспортів бюджетних програм – раніше в місцевих бюджетів такого не було. Зараз паспорти бюджетних програм потрібно», – наголосила Тетяна Слюз.

Для інформації, паспорт бюджетної програми місцевого бюджету— це документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет. Інформація, що міститься у паспорті бюджетної програми, застосовується для здійснення моніторингу та оцінки її ефективності, зокрема порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми, контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Тетяна Слюз звернула увагу об’єднаних територіальних громад на те, що головні розпорядники бюджетних мають не пізніше, як за 15 днів до початку бюджетного періоду, подати до територіальних органів Казначейської служби України мережу розпорядників коштів.

Також голова Держказначейства зауважила, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 1195 від 02.12.2014 р., починаючи із наступного року діятимуть нові коди економічної класифікації.

Вона поінформувала, що дата початку нового бюджетного періоду – 3 січня 2017 року. Перші платежі здійснюватимуться починаючи з 4 січня 2017 року.

«Для того, щоб починаючи з 4 січня, податки надходили своєчасно до місцевих бюджетів, прохання до органів місцевого самоврядування подати відповідні заяви для відкриття у територіальних органах казначейської служби доходних рахунків. Те ж стосується і видаткових рахунків», – наголосила Тетяна Слюз.

Вчасне відкриття рахунків напряму впливає зокрема на своєчасність виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Залишки коштів місцевих бюджетів, за словами голови Держказначейства, необхідно перевести на наступний рік до 28 грудня 2016 року.

Крім того, за словами Тетяни Слюз, згідно статті 57 Бюджетного кодексу, всі невикористані залишки коштів загального фонду повертаються до держбюджету, за виключенням спеціального фонду, якщо такі бюджетні програми будуть передбачені в наступному році.

Вона також поінформувала, що, згідно регламенту роботи Національного банку України, останній робочий банківський день Держказначейства та його територіальних органів в цьому році – 29 грудня до 20 год.

«У випадку, якщо будуть ризики, що ми не будемо встигати проводити видатки і якщо НБУ продовжить роботу системи електронних платежів, то ми продовжимо нашу роботу до 23.00.

Останній день в цьому році для зарахування податків, зборів, обов’язкових платежів до місцевих бюджетів – 30 грудня до 13 год.