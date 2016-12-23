Олег Бех з робочим візитом відвідав Лохвиччину

Учора в приміщенні Лохвицького відділу поліції відбувся виїзний прийом та зустріч з особовим складом начальником Головного Управління Національної поліції в Полтавській області Олегом Бехом.
Під час прийому до керівника Полтавщини зверталися місцеві мешканці з проблемами та пропозиціями. Також з Олегом Бехом прийшли поспілкуватися представники місцевої влади. Обговорювали співпрацю з органами влади і місцевого самоврядування, роботу дільничних офіцерів поліції, громадських формувань тощо. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Після прийому громадян Олег Володимирович провів нараду з особовим складом Лохвицького відділу поліції. На нараді піднімали питання щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення публічного порядку на території обслуговування. Керівник Головного управління закликав особовий склад колективно і професійно розвиватися задля покращення виконання поставлених завдань.
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