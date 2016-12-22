Новорічний подарунок від «1+1»: глядачі побачать прем’єру четвертого сезону серіалу «Шерлок»
У перші святкові дні нового року на телеканалі «1+1» відбудеться подія світового масштабу – прем’єра четвертого сезону культового британського серіалу «Шерлок» з Бенедиктом Камбербетчем і Мартіном Фріманом у головних ролях.
2 січня о 22:30 глядачі «1+1» побачать першу серію четвертого сезону серіалу під назвою «Шість Тетчер», зняту за мотивами оповідання Артура Конана Дойля «Шість Наполеонів». Після чого в перші тижні нового року одночасно зі світовою прем’єрою на телеканалі BBC глядачі «1+1» побачать другу серію «Брехливий детектив» і третю серію «Остання задача».
За словами виконавця головної ролі Бенедикта Камбербетча нові серії «Шерлока» будуть дуже драматичними: в них будуть сміх, сльози, несподівані повороти, сюрпризи і неймовірні розслідування. У довгоочікуваному четвертому сезоні серіалу виробництва Hartswood Films ексцентричний Шерлок Холмс знову повертається до Лондона, в той час як доктор Уотсон і його дружина Мері готуються до найбільш серйозного випробування в їхньому житті – вперше стати батьками.
Нагадаємо, телеканал «1+1» готує для глядачів найбільш позитивний і душевний Новий рік в компанії улюблених артистів. Традиційно Українці побачать святковий випуск «Вечірнього кварталу», гостями якого стануть яскраві зірки країни. 1 січня глядачі «1+1» побачать новорічний карнавал «Світського життя з Катериною Осадчою». У концертному шоу з видовищними постановками візьмуть участь Джамала, ВІА Гра, Дзідзьо, Ірина Білик з чоловіком Асланом Ахмадовим і інші.
Дивіться прем’єру четвертого сезону культового серіалу «Шерлок» 2 січня о 22:30 на телеканалі «1+1».
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