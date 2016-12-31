MENU
Відео, Полтавщина, Суспільство



2016 12 31 20:47:23

Новорічна Полтава засяяла різнокольоровими вогнями та яскравими святковими ілюмінаціями.

Особливо гарно місто виглядає з висоти пташиного польоту:

 

У Новому році, щедрому році
Хай пані Фортуна – на вашому боці,
В усі пори року і кожної миті
Будьте здорові, щасливі і ситі!

Уcім – миру, злагоди і добра!!!

 

Мітки:

Loading...

48 queries in 0,381 seconds.