2016 12 31 10:35:20

31 грудня та 1 січня в Полтаві опадів не передбачається. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі гідрометеорології.

У ніч з 31 грудня на перше січня температура повітря опуститься до 7 градусів морозу. Першого та другого січня — до −5. Вдень температура повітря буде в діапазоні від −1 до +1. Швидкість вітру в перші дні січня буде 5-10 метрів за секунду.

Новий рік і в перші дні синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій Полтавщині.

З 31 грудня по 2 січня опади малоймовірні.

Температура повітря 31 грудня -2, -6 ° С 1 січня -1, -5 ° С, 2 січня -3, +1 ° С.

Цими днями переважатиме вітер західних напрямків 3 -8 м / с.