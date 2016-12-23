2016 12 23 12:01:40

НАЗК готове надати НАБУ доступ до реєстру декларацій

Для вирішення технічних питань забезпечення якомога швидшого доступу працівників Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування буде створена робоча група. Про це домовилися під час зустрічі директор НАБУ Артем Ситник та голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

Крім того, Наталія Корчак підтвердила готовність Агентства сприяти Бюро отримати доступ у максимально стислий термін.

Нагадуємо, 17 листопада НАБУ зареєструвало перші кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. 12 грудня НАБУ розпочало розслідування ще сімох кримінальних проваджень.