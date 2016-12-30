Напередодні Нового року учасник АТО отримав квартиру у Кременчуці
Сьогодні міський голова Віталій Малецький вручив ордер і ключі від квартири родині учасника АТО Євгена Саленка. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Квартира була придбана за кошти державного та міського бюджетів, розташована в новобудові в центрі міста на вул. Перемоги, 10. Цей варіант повністю влаштував сім`ю Саленків, оскільки в будинку та самій квартирі створені всі належні умови для проживання людини з обмеженими фізичними можливостями.
Міський голова Віталій Малецький наголосив, що і надалі міська влада працюватиме над тим, щоб надавати підтримку учасникам АТО та їх родини, сім’ям загиблих героїв, вирішувати їх соціальні проблеми.
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