Напередодні Нового року учасник АТО отримав квартиру у Кременчуці

Сьогодні міський голова Віталій Малецький вручив ордер і ключі від квартири родині учасника АТО Євгена Саленка. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Квартира була придбана за кошти державного та міського бюджетів, розташована в новобудові в центрі міста на вул. Перемоги, 10. Цей варіант повністю влаштував сім`ю Саленків, оскільки в будинку та самій квартирі створені всі належні умови для проживання людини з обмеженими фізичними можливостями.