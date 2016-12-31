У всьому світі Новий Рік святкують дуже бурхливо, однак кожна з країн має свої унікальні традиції. Щоправда деякі з цих традицій нам можуть видатись дивакуватими і навіть кумедними. Але якщо вам набридли олів’є, риба під шубою чи “Ирония судьбы”, то в наступному переліку ви можете підшукати щось цікаве.

Франція

У цій країні в новорічну ніч відбувається дивний культ у формі поліна – так французькі господині запікають пироги, торти, м’ясні запіканки тощо.

Крім того, у Франції деякі родини досі дотримуються давньої традиції – спалювання різдвяного поліна. Батько поливає поліно у каміні олією та підпалює. Решта сім’ї збирається біля вогню. Деякі французи навіть зберігають попіл від поліна весь рік, бо він, начебто, захищає родину від негараздів і втрат.

Ще одна цікава традиція у французів – випікання королівського пирога. В середину ставлять маленьку фігурку короля. Того, хто отримає шматок з фігуркою, починають називати “королем”. Хоча зараз господині часто попереджають по фігурку, побоюючись за зуби гостей.

Англія

Англійці досі дотримуються давньої традиції, згідно з якою Новий Рік треба “впустити” у дім. Тож в момент, коли годинник починає пробивати північ англійці відчиняють усі входи у будинок, щоб через парадні двері увійшов Новий Рік, а Старий вийшов через задні двері.

Ще одна цікава традиція в Британії – зустріч першого гостя. Англійці дуже слідкують за тим, хто першим до них прийде в новому році. За повір’ям, якщо гість буде молодим, то наступний рік буде успішний. Також цей перший гість має бути не з пустими руками – традиційно він має принести вуглинку, хліб і дрібку солі, як символи тепла, їжі та добробуту. Далі цей перший гість повинен мовчки підійти до каміну і кинути в нього вуглинку. Після цього гостя вітають і пригощають.

Італія

Традиція італійців викидати старі речі перед Новим Роком багато кому відома. При цьому позбуваються своїх старих речей італійці також дуже емоційно – просто викидаючи непотріб з вікон та балконів. Це символізує очищення в новому році та початок з чистого аркуша.

Також цікава та дуже популярна в Італії традиція – культ червоного. У новорічну ніч практично усі – жінки, чоловіки та діти – одягаються в червоне. Це може бути навіть дрібничка – білизна чи шкарпетки.

Ще одна новорічна традиція в італійців – їсти родзинки, які висохли у гроні. Згідно з повір’ям, хто з’їсть більшу кількість таких родзинок, той у наступному році буде мати більше грошей.

Бразилія

У цій теплій країні Новий рік виглядає дуже незвично. Святкують прихід Нового Року на пляжі. Люди одягаються у біле та йдуть до океану аби подякувати Богині моря.

Вони приносять дари (квіти, парфуми тощо) та кладуть все це у човни. Так бразильці дякують Богині за все хороше, що було в старому році, і просять про благополуччя в новому.

Данія

У новорічну ніч, коли годинник починає бити 12, данці вилазять на стільці та починають стрибати з них. Так люди намагаються “застрибнути” в новий рік. Крім того, данці вірять, що таким чином можна вберегтись від злих духів.

Ще одна популярна традиція у Данії – кидати у двері друзів і сусідів розбитий посуд. Здавалось би, що такий безлад мав би злити людей, адже наступного дня доведеться все прибирати. Однак, данців велика кількість битого посуду лише тішить. Вони вірять, що чим більше посуду розбити об їхні двері, то вдалішим для них буде новий рік.

Іспанія

Іспанці, як і італійці, у новорічну ніч їдять виноград. Щоправда тут він має бути свіжим. Під бій курантів кожен іспанець намагається з’їсти 12 виноградинок – по одній під кожен удар. Кожна з цих виноградинок має принести удачу у кожен з місяців наступного року.

Греція

Греки, як і українці, в новорічну ніч полюбляють ходити у гості. Однак, замість шампанського та мандарин греки приносять друзям камінь. Причому, чим більша каменюка, тим краще. Справа в тому, що греки вірять, що гаманець у наступному році буде таким же як камінь, принесений друзями.

Згідно із ще однією традицією, голова сім’ї розбиває на подвір’ї плід граната. Якщо гранатові зернята розсипалися по дворі, то в ново році на сім’ю очікує щастя.

Болгарія

Дуже романтична традиція існує у Болгарії. Там, у новорічну ніч рівно опівночі на кілька хвилин вимикають світло. У темряві закохані пари цілуються. До речі, у темряві можна цілуватися навіть з малознайомим гостем – свято збереже таємницю “новорічного поцілунку”.

Аргентина

В цій країні мають схожу на італійську традицію, щоб позбутись всього зайвого. Щоправда в Аргентині це стосується лише зайвого паперу. Тож напередодні Нового Року з вікон аргентинських будинків летять непотрібні журнали, газети, рахунки за минулий рік та інша макулатура. У новорічну ніч центральні улиці аргентинських міст вкриті товстим шаром білого …паперу.

І ще одна пікантна традиція Аргентини – рожева білизна. Згідно з традицією, у новорічну ніч треба одягнути рожеву білизну для того, аби прикликати любов. До речі, самотній жінці в Аргентині сміливо можна дарувати рожеву білизну, тоді у новому році вона зустріне свою другу половинку.

Швейцарія та Австралія

У цих країнах на Новий Рік відзначають День Святого Сильвестра. За легендою, чудовисько, що жило у морі, мало вирватися на свободу в кожному 1000-му році і вбити всіх людей. Однак, Папа Римський Сильвестр схопив цього монстра. Тож напередодні Нового року люди згадують цю легенду, надягають кумедні зелені костюми та називають себе Сільвестрклаусами.