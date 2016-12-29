2016 12 29 11:36:14

“Нафтогазвидобування” за 3 роки спрямувала на розвиток Полтавщини 23 млн грн

ПрАТ «Нафтогазвидобув ання», що входить до ДТЕК Нафтогаз, за три роки інвестувало у соціально-економ ічний розвиток Полтавської області більше 23 млн грн. Гроші були спрямовані на реалізацію 36 важливих проектів для покращення життя людей, які живуть у районах ведення видобутку газу.

Нафтогазвидобува ння працює у Шишацькому, Миргородському та Полтавському районах Полтавської області. Три роки тому з ними було розроблено Стратегії соціального партнерства на 2014-2016 рр. Кожен із документів передбачав реалізацію проектів, спрямованих на вирішення найбільш гострих проблем місцевих громад.

Розробка та реалізація Стратегій проходила публічно та прозоро, із залученням усіх зацікавлених сторін: районних та сільських органів влади, активістів, представників місцевих підприємств, експертів. Також здійснювався контроль ефективності використання коштів та досягнення поставлених цілей.

Завдяки Стратегіям у районах підвищено рівень медичного обслуговування. У 3-х лікарнях та амбулаторіях було проведено ремонти, закуплено 11 одиниць нового обладнання, а також 3 автомобілі для надання меддопомоги. Відремонтовано та облаштовано районний центр соціальних послуг для людей похилого віку.

Покращено умови для отримання освіти маленькими мешканцями районів. Проведено ремонти у 3-х школах, у 5-ти – встановлено вузли обліку газу. Також у межах Стратегій було спрямовано кошти на ремонт двох сільських дитячих садків.

На вулицях стало чистіше та комфортніше завдяки закупівлі комунальної техніки – 2-х тракторів і 2-х спецавтомобілей. Вони допомагають прибирати сміття, сніг, викошувати сухостій та надавати інші послуги людям. У 2-х сільських радах прокладено водогони, ще у 2-х – облаштовано системи вуличного освітлення.

Окрім цього, Нафтогазвидобува ння інвестувало у будівництво та ремонти доріг. Загалом роботи проводилися на 23-х кілометрах доріг.

«За минулі 3 роки ми довели, що ведемо свою діяльність відповідально, виконуючи усі вимоги законодавства, турбуючись про охорону праці та навколишнього середовища, а також добробут місцевих громад. Ми повністю виконали усі зобов’язання, які брали на себе у рамках Стратегій соціального партнерства. У свою чергу, люди надають підтримку нашій діяльності та розвитку видобування газу в Україні, за що наш колектив їм дуже вдячний. Таке співробітництво – це шлях до гармонійного розвитку економіки та підвищенню якості життя українців», – наголосив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

На початку 2017 р. ДТЕК Нафтогаз розпочне розробку нових програм соціального партнерства з районами, де веде свою діяльність.