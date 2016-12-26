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Оголошення, Погода, Полтавщина, Суспільство



2016 12 26 16:04:20

На завтра Полтавщина отримала штормове попередження

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За повідомленням обласного Гідрометцентру, впродовж доби 27 грудня по м. Полтава та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

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