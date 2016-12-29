На Семенівщині горіла господарча будівля

28 грудня о 20:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння у селі Степанівка Семенівського району виникла пожежа. про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.
Про подію повідомила власниця. За вказаною адресою було направлено чергове відділення 8-го Державного пожежно-рятувального посту. На місці з’ясувалося, що господарча будівля повністю охоплена вогнем.
Рятувальники вчасно ліквідували пожежу. Також їм вдалося захистити від вогню і житловий будинок який знаходився неподалік від охопленої вогнем споруди.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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