2016 12 27 09:36:46

На Полтавщині знайшли повішеним 16-річного хлопця

Повідомлення до поліції надійшло 26 грудня від 32-річної мешканки одного із сіл Шишацького району. Жінка розповіла, що 24 грудня пішов з дому та не повернувся її 16-річний син. Намагання знайти сина самостійно не дали результату. Про це розповіли у ГУ НП у Полтавській області.



На пошуки юнака був піднятий весь особовий склад відділення поліції. Пошуки тривали майже цілу ніч і вранці 27 грудня в одній із лісосмуг хлопця знайдено повішеним.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини трагедії.