На Полтавщині знайшли повішеним 16-річного хлопця

Повідомлення до поліції надійшло 26 грудня від 32-річної мешканки одного із сіл Шишацького району. Жінка розповіла, що 24 грудня пішов з дому та не повернувся її 16-річний син. Намагання знайти сина самостійно не дали результату. Про це розповіли у ГУ НП у Полтавській області.
На пошуки юнака був піднятий весь особовий склад відділення поліції. Пошуки тривали майже цілу ніч і вранці 27 грудня в одній із лісосмуг хлопця знайдено повішеним.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини трагедії.
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