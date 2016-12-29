2016 12 29 11:23:09

На Полтавщині знайшли автомобіль, який учора викрали невідомі

Поліцейські взводу №3 роти ДПС ГУНП відшукали автомобіль «АУДІ-100», яким незаконно заволоділи невідомі особи на вулиці Гвардійській у місті Лубни. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Учора, близько 13 години до поліції надійшло повідомлення від жителя Лубен, що невідомі особи незаконно заволоділи його автомобілем та зникли у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно інформували наряди поліції щодо розшуку автомобіля та правопорушників.

Вже близько 16 години 40 хвилин на одній із вулиць поліцейські знайшли автомобіль ««АУДІ-100»», який був у розшуку.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Лубенського відділення поліції для проведення подальшої перевірки. Проводяться заходи щодо встановлення правопорушників причетних до скоєння незаконного заволодіння транспортного засобу.

Зараз вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.