На Полтавщині знайшли автомобіль, який учора викрали невідомі
Поліцейські взводу №3 роти ДПС ГУНП відшукали автомобіль «АУДІ-100», яким незаконно заволоділи невідомі особи на вулиці Гвардійській у місті Лубни. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Учора, близько 13 години до поліції надійшло повідомлення від жителя Лубен, що невідомі особи незаконно заволоділи його автомобілем та зникли у невідомому напрямку. Правоохоронці негайно інформували наряди поліції щодо розшуку автомобіля та правопорушників.
Вже близько 16 години 40 хвилин на одній із вулиць поліцейські знайшли автомобіль ««АУДІ-100»», який був у розшуку.
На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Лубенського відділення поліції для проведення подальшої перевірки. Проводяться заходи щодо встановлення правопорушників причетних до скоєння незаконного заволодіння транспортного засобу.
Зараз вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+