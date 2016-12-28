2016 12 28 14:31:26

На Полтавщині зменшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Сьогодні у Полтавській ОДА відбулося засідання Координаційної ради у справах дітей при ОДА за участю начальника служби у справах дітей Інни Конончук. Про це повідомили в облдержадміністрації.

На засіданні розглянули питання щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання.

Як зазначила Інна Конончук, у цьому році проводилася активна робота структурними підрозділами ОДА, РДА, міськвиконкомами щодо соціального захисту дітей, які позбавлені батьківського піклування.

«У 2016 році до сімейних форм виховання влаштовано 269 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Усиновлено 53 дитини, із них громадянами України – 50, встановлено опіку та піклування над 174 дітьми. Створено 3 прийомні сім’ї та 6 дитячих будинків сімейного типу. Влаштовано 42 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування», – прокоментувала Інна Конончук.

На Полтавщині функціонує 41 дитячий будинок сімейного типу. На сьогодні у 162 прийомних сім’ях виховується 535 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.

«Найбільше дітей влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у таких районах: Зіньківському – 46, Кременчуцькому – 39, Пирятинському – 36, Новосанжарському – 33, Семенівському та Кобеляцькому – по 25», – додала вона.

Під опікою та піклуванням у сім’ях громадян України виховуються 1574 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 92,1% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, що на 1,8% більше у порівнянні із минулим роком. Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 2016 рік зменшилася на 2,6% (із 2352 до 2292 дітей).