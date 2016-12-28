2016 12 28 11:47:33

На Полтавщині затримали автомобілі, якими перевозили ялинки без документів

На території Полтавщини проводяться заходи щодо забезпечення охорони хвойних насаджень у передноворічний період 2017 року та попередження випадків незаконних вирубок і перевезення лісових хвойних культур.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, учора близько 11-ї години на 109 км автодороги Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на стаціонарному посту «Сухинівка» працівники взводу № 2 роти ДПС затримали автомобіль «Рено Трафік» з причепом «КРАЗ», під керуванням 46-річного мешканця міста Дніпро, який перевозив 170 ялинок без відповідного маркування.

Цього дня о 17-й годині на 52 км автодороги Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка поліцейськими роти ДПС був затриманий автомобіль «ГАЗ-5312», під керуванням 46-річного мешканця міста Орджонікідзе, який перевозив 185 ялинок із сумнівними документами.

По обох фактах затримань автомобілі з вантажем та водії передані слідчо-оперативній групі Кобеляцького відділення поліції для проведення перевірки.