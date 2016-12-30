На Полтавщині встановили меморіальну дошку бійцю АТО Євгену Юденку
У с. Скороходове Чутівського району відкрили меморіальну дошку бійцеві АТО Єгену Юденкові. Дошку встановили на фасаді школи, де навчався військовослужбовець.
«Добродушний, ввічливий, скромний. Таким згадую свого брата. Сьогодні я зустрівся з людиною, яка була з ним в останній час, перед цією атакою. Все що він згадує про брата – це його добродушність.Настільки доброзичливий, та відкрита людина був мій брат», – розповів брат загиблого Дмитро Юденко.
Євген Юденко, народився Горішніх Плавнях. Останній час проживав у с. Скороходово. Загинув у червні 2014 року на блокпосту неподалік селища Піски. Автомобіль виконуючи бойове завдання, підірвався на фугасі. На той час Євгену було 27 років. Брат загиблого Дмитро Юденко був одним з ініціаторів встановлення дошки. Брати мріяли відкрити власну справу. Нині цю ідею втілює в життя Дмитро.
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