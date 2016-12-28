2016 12 28 10:47:31

На Полтавщині рятувальники вивільнили 2 вантажівки, які застрягли внаслідок ожеледиці



Протягом 27 грудня підрозділами ДСНС у Карлівському та Чорнухинському районах надано допомогу 2-м вантажним автомобілям, в яких перебувало 2 чоловіків. Про це повідомляють на сайті ДСНС в Полтавській області

Вчора близько 10-ї години ранку до Служби порятунку «101» повідомили про те, що на автодорозі смт. Чорнухи – с. Гільці, поблизу села Харсіки Чорнухинського району, внаслідок слизької дороги, вантажний автомобіль «Рено» з‘їхав на узбіччя та не може самостійно продовжити рух. Прибувши на виклик, бійці 9-го Державного пожежно-рятувального посту відбуксирували вантажівку на безпечну частину дороги. Для надання допомоги водію залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Загалом, як повідомляє ДСНС в Полтавській області, з початку погіршення погодних умов вивільнено 6 автомобілів служби ЕМД, 7 автобусів, 409 вантажних та 62 легкових автомобіля, в яких перебувало 700 чол.