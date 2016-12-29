2016 12 29 14:37:37

На Полтавщині розшукують неповнолітнього, який пішов з дому 20 грудня (ФОТО)

Хорольським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Александрова Ростислава Олександровича, 18.06.1999 року народження, жителя села Покровська Багачка Хорольського району. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Хлопець 20-го грудня цього року пішов з дому в невідомому напрямку і до цього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 17 -18 років, зріст 185 см, худощавої тілобудови, обличчя овальне.

Був одягнений: куртка чорного кольору, джинси темно-синього кольору, светр спортивний світло–синього кольору, черевики синього кольору.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього Александрова Ростислава Олександровича, її можна повідомити до Хорольського відділу поліції Полтавської області за телефонами – (05362) 3-34-63 (чергова частина), 0977733323, або 102.