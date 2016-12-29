На Полтавщині розшукують неповнолітнього, який пішов з дому 20 грудня (ФОТО)
Хорольським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Александрова Ростислава Олександровича, 18.06.1999 року народження, жителя села Покровська Багачка Хорольського району. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Хлопець 20-го грудня цього року пішов з дому в невідомому напрямку і до цього часу не повернувся.
Прикмети: на вигляд 17 -18 років, зріст 185 см, худощавої тілобудови, обличчя овальне.
Був одягнений: куртка чорного кольору, джинси темно-синього кольору, светр спортивний світло–синього кольору, черевики синього кольору.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього Александрова Ростислава Олександровича, її можна повідомити до Хорольського відділу поліції Полтавської області за телефонами – (05362) 3-34-63 (чергова частина), 0977733323, або 102.
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