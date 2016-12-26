На Полтавщині розробили електронну систему охорони здоров’я
Керівники та спеціалісти закладів охорони здоров’я області ознайомилися з проектом e-life – «Єдиної системи електронної охорони здоров’я регіонального рівня (ЄСЕОЗ)». Його було розроблено завдяки підтримці кількох неурядових організацій (БО «Світло надії», ГО «Інститу аналітики та адвокації») на замовлення Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.
Метою проекту є інформаційно-технолонічна підтримка забезпечення основних цілей безпеки пацієнта, якості, доступності та безперервності медичної допомоги, розширення прав і можливостей пацієнтів.
До основних компонентів ЄСЕОЗ відносяться: адміністрування пацієнта, класифікатори та загальні реєстри, медичний репозитарій, регіональна медична інформаційна система. Вони будуть забезпечені електронними сервісами, підтримуватимуться національними системами та регістрами, зовнішніми локальними медичними інформаційними системами.
Попередньо були розроблені графіки впровадження ЄСЕОЗ. Передбачається, що електронний запис пацієнтів на прийом до лікаря будо відпрацьовано в січні-березні 2017 року, електронний рецепт – у лютому-травні, реєстри соціально-значимих захворювань будуть створюватися паралельно, медичний портал – протягом наступного року. Заплановано впровадження медичних інформаційних систем в усіх медичних закладах області.
Уся інформація про пацієнтів буде захищена за допомогою засобів, відповідно до вимог національних стандартів у галузі захисту інформації.
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