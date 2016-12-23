На Полтавщині перейменували два села

Депутати Полтавської облради, під час сьогоднішнього пленарного засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання, більшістю голосів підтримали перейменування двох сільських рад області – Луценківської сільської ради Лохвицького району, Халтуринської сільської ради Карлівського району.
Відтак, Луценківська сільрада має назву Жабківська, а Халтуринська сільрада стала Мартинівською.
Далі ж, відповідне рішення направлять до Верховної Ради України.
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