2016 12 28 07:30:21

Кременчужанам вкотре нагадали про заборону використання салютів та феєрверків



У Кременчуці під час проведення масових заходів заборонено використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів. Про це нагадують на сайті Кременчуцької міської ради.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 23.12.2014 «Про тимчасову заборону використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів» заборонено використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів.

Також, Кременчуцька міська рада нагадує підприємцям та мешканцям міста про те, що реалізація піротехнічних виробів дітям до 18 років заборонена.

Недотримання цього рішення власниками закладів, організаторами масових заходів та громадянами, які порушують порядок використання феєрверків та торгівлі піротехнічними засобами, загрожує відповідальністю згідно з чинним законодавством (ст. 195 п.6 КУпАП):

накладення штрафу від накладення штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (595 – 1020 грн. відповідно) з конфіскацією піротехнічних виробів;