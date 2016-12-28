Кременчужанам вкотре нагадали про заборону використання салютів та феєрверків
У Кременчуці під час проведення масових заходів заборонено використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів. Про це нагадують на сайті Кременчуцької міської ради.
Згідно з рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 23.12.2014 «Про тимчасову заборону використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів» заборонено використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів.
Також, Кременчуцька міська рада нагадує підприємцям та мешканцям міста про те, що реалізація піротехнічних виробів дітям до 18 років заборонена.
Недотримання цього рішення власниками закладів, організаторами масових заходів та громадянами, які порушують порядок використання феєрверків та торгівлі піротехнічними засобами, загрожує відповідальністю згідно з чинним законодавством (ст. 195 п.6 КУпАП):
накладення штрафу від накладення штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (595 – 1020 грн. відповідно) з конфіскацією піротехнічних виробів;
повторне накладення штрафу від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1020- 1700 грн. відповідно) з конфіскацією піротехнічних виробів.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+