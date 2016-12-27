2016 12 27 10:49:09

На Полтавщині кількість викликів бригад екстреної медичної допомоги зросла вдвічі

У період епідемічного підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Полтавській області значно збільшилась кількість звернень до служби екстреної медичної допомоги по всіх районах Полтавської області. Загальна кількість виконаних викликів бригад екстреної медичної допомоги зросла вдвічі за рахунок непрофільних викликів і становить близько 1500 на добу.

З них майже 400 викликів в області здійснено з приводу підвищення температури внаслідок грипу або ГРВІ, проте тільки в 10-12 % цих викликів пацієнти були госпіталізовані, з них третину становили виклики до дітей від 1 до 16 років. Слід зазначити, що кількість викликів бригад екстреної медичної допомоги в обласному центрі збільшилась на 50% саме за рахунок викликів з приводу підвищення температури і сягає більше 400 на добу.

Переважна більшість викликів з приводу підвищення температури не потребували екстреної медичної допомоги, а потребували огляду та призначень сімейного лікаря. Для цього в області здійснюються необхідні заходи по організації надання медичної допомоги хворим вдома лікарями Центрів первинної медико-санітарної допомоги. За даними Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Полтавської міської ради керівникам Центрів ПМСД дано доручення збільшити кількість чергових лікарів у вечірні години та вихідні дні. Додатково для обслуговування викликів залучені лікарі-інтерни, проводиться робота щодо необхідності при загострені хронічних хвороб звертатися за медичною допомогою у першу чергу до сімейних лікарів. Відповідальне ставлення до свого здоров’я, своєчасне звернення та лікування у сімейного лікаря мають запобігти ускладненням та пришвидшать одужання пацієнта.

Нагадуємо, що державою на законодавчому рівні визначені показання для виклику бригад екстреної медичної допомоги (постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1119) та Правила виклику екстреної (швидкої) медичної допомоги (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.09.2009 за № 865/16881).

Екстрену (швидку) медичну допомогу викликають у випадках:

– втрати свідомості;

– судом;

– раптового розладу дихання;

– раптового болю в ділянці серця;

– зовнішньої кровотечі, блювоти кров’ю;

– гострого болю в животі;

– усіх видів травм (поранення, переломи, вивихи, опіки, важкі забої, травми голоси тощо);

– ураження електричним струмом, блискавкою, теплових ударів, переохолодження,

– асфіксії всіх видів (утоплення, попадання сторонніх предметів у дихальні шляхи);

– ушкодження при надзвичайних ситуаціях (дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха, тощо);

– наслідків злочинного нападу;

– ознак усіх видів отруєнь, укусів тварин, змій, комах тощо;

– порушення нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо);

– транспортування пацієнтів (винятково за викликом лікаря), які потребують проведення інтенсивної терапії під час транспортування.

Правила виклику екстреної (швидкої) медичної допомоги:

– чітко відповідати на всі запитання диспетчера;

– назвати точну адресу виклику(район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код і номер під’їзду), за потреби уточнити шляхи під’їзду та загальновідомі орієнтири;

– назвати прізвище, стать, вік хворого або потерпілого, а якщо вони невідомі, вказувати стать і орієнтовний вік;

– описати скарги хворого або потерпілого;

– повідомити, хто і з якого номера телефону робить виклик;

– забезпечити безперешкодний доступ до хворого або постраждалого;

– ізолювати тварин;

– сприяти транспортуванню хворого або постраждалого в санітарний автомобіль;

– у разі госпіталізації до лікувально-профілактичного закладу бажано мати при собі будь-який документ, який засвічує особу хворого.

Для оперативного прийому виклику:

чітко відповідайте на питання диспетчера ; передавайте тільки ті відомості, які бачите самі, чи вам відомі з життя постраждалого (був інфаркт, інсульт, т.п.); звертайтесь тільки простими реченнями (впав, не дихає, кров з рота, судоми, т. п.); для визначення екстреності виклику важливо не причина, а ступінь катастрофи; дочекайтесь бригаду .

Сімейного лікаря та чергового лікаря Центрів ПМСД викликають у випадках:

– гострих та загостреннях хронічних захворювань;

– підвищення артеріального тиску та температури тіла;

– головного болю, запаморочення;

– болю у попереку, суглобах;

– больового синдрому у хворих на онкологічні захворювання;

– погіршення стану хворих, лікування яким проводиться в домашніх умовах;

– викликів, які надійшли з диспетчерської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнтів, які не потребують надання екстреної медичної допомоги.

Звільнення служби екстреної медичної допомоги від непрофільних викликів дозволить вчасно прибувати на екстрені виклики та зберегти життя і здоров’я у випадках гострих порушень фізичного чи психічного здоров’я людини, що безпосередньо загрожує його життю та здоров’ю.

В.о. головного лікаря КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Полтавської обласної ради, головний позаштатний фахівець Департаменту охорони здоров’я зі спеціальності «Медицина невідкладних станів» Олександр Лавренко