2016 12 27 08:58:21

На Полтавщині через порушення правил експлуатації пічного опалення ледь не згорів будинок

Учора ввечері у приватному житловому будинку по вулиці Замкова с. Веприк Гадяцького району виникла пожежа, повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу приступили до розвідки та гасіння. Вогнеборці локалізували пожежу об 18:15, ліквідували – о 19:00. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Вогнем було знищено частину дерев’яного перекриття, закопчено 12 кв. м. стін. Врятовано житловий будинок від повного знищення полум’ям.

Травмованих та загиблих немає. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.