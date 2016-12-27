На Полтавщині через порушення правил експлуатації пічного опалення ледь не згорів будинок
Учора ввечері у приватному житловому будинку по вулиці Замкова с. Веприк Гадяцького району виникла пожежа, повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу приступили до розвідки та гасіння. Вогнеборці локалізували пожежу об 18:15, ліквідували – о 19:00. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.
Вогнем було знищено частину дерев’яного перекриття, закопчено 12 кв. м. стін. Врятовано житловий будинок від повного знищення полум’ям.
Травмованих та загиблих немає. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+