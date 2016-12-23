На Новосанжарщині планують взятися за енергозбереження
21 грудня у смт Нові Санжари відбувся семінар на тему впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах та централізованої системи поводження з відходами на території району. Учасники заходу – голови місцевого самоврядування, директори освітніх закладів та депутати сільських рад району. Організаторами виступили ГО «Еколтава» та Новосанжарська РДА.
Це перший район в області, який вирішив системно взятися за вирішення проблеми сміття та споживання енергії.
Спершу обговорили тему запровадження системи централізованого вивезення сміття: охоплення сіл, умови приєднання, залучення коштів, правильна утилізація зібраних відходів.
Експерт проекту DESPRO Дмитро Лазненко розповів про технічні деталі та закликав сільських голів приєднуватися до ініціативи, адже в наступні 2017-2018 роки заплановано впровадити систему централізованого збору ТПВ на території всієї області.
На сьогодні в 5 селах району вже почав діяти пілотний проект, що передбачає централізоване вивезення сміття на сертифікований полігон. Його ініціювали райдержадміністрація та сільські ради за підтримки швейцарсько-українського проекту DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні».
Присутні представники громад також отримали експертні відповіді про те, як правильно поводитись з небезпечними відходами.
Нагальним питання семінару стало заощадження енергоресурсів. Як, та з чого почати впровадження енергозберігаючих заходів в сільській раді, школі чи дитячому садочку та економити на платіжках.
За словами експерта з енергозбереження, проект-менеджера ГО«Товариство охорони природи м. Кременчука» – Олега Гапона цей процес є поступовим.
«Спочатку відбувається зміна місцевої енергетичної політики – приєднання до Угоди Мерів, план сталого енергетичного розвитку. Потім обов’язковим є аналіз місячного споживання енергоресурсів конкретним закладом. А вже після цього – переоснащення наявних приладів. Але головним завданням є зміна поведінки у споживанні ресурсів» – говорить Олег.
Експерт також додав, що зараз є досить актуальним та доцільним перехід на використання відновлюваних джерел енергії: сонячних панелей та колекторів. Це не тільки забезпечить економію на опаленні, а й дозволить в перспективі стати громадам енергонезалежними. Наразі термін окупності такого обладнання скоротився завдяки так званому «Зеленому тарифу», що діє в державі.
За словами організаторів, Новосанжарської РДА та Громадської організації «Еколтава», семінар – це лише перші кроки до запровадження реальних енергозберігаючих заходів в освітніх та комунальних установах. В планах – реалізація та пошук співфінансування для довгострокових проектів та ініціатив в кожній громаді.
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