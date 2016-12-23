2016 12 23 12:10:43

На Лубенщині сталася ДТП, є постраждалі

Автопригода сталася 22 грудня, близько 5-ї години ранку на 196 кілометрі автодороги «Київ-Харків» Лубенського району. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Як розповіли правоохоронці, по вказаній автодорозі рухався автомобіля «RENAULT», під керуванням 46-річного киянина, який під час руху допустив наїзд на відбійник внаслідок чого його автомобіль з’їхав на узбіччя. Водночас за вище вказаним автомобілем рухався автомобіль «DAF» під керуванням 38-річного мешканця міста Маріуполь та почав об’їжджати місце зіткнення автомобіля «RENAULT» з відбійником і зіткнувся з ним.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «DAF» 37-річний мешканець міста Маріуполь з тілесними ушкодженнями був доставлений до приймального відділення Лубенської лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання щодо внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху) – карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.