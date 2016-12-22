2016 12 22 12:55:15

На Лубенщині енергетиків привітали з професійним святом (ФОТО)

Сьогодні ще до офіційного початку робочого дня актова зала Лубенської філії ПАТ «Полтаваобленерго» наповнилася працівниками філії, котрі зібралися на урочисті збори з нагоди професійного свята. Голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, міський голова Олександр Грицаєнко, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Сіряченко, привітали колектив та відзначили грамотами окремих його працівників. Про це повідомили у Лубенській РДА.

Розпочав урочисті збори начальник ЛФ ПАТ «Полтаваобленерго», Заслужений енергетик України та країн СНД Іван Слинько.

“Попри те, що для енергетиків рік видався непростим, пов’язаним з нестачею паливно-мастильних матеріалів, вимушеною необхідністю скорочення працівників тощо, Лубенська філія за показниками у роботі вже багато років вважається кращою в області. Тож, численні відзнаки, якими заслужено нагороджені окремі працівники, стали свідченням здобутків усього колективу і його авторитету на Полтавщині. Лубенські енергетики не залишилися осторонь, коли у країні почалася війна, неодноразово перераховували кошти, передавали медикаменти, допомагали технікою”, – наголосив Іван Слинько.

Під час урочистостей привітали демобілізованих учасників АТО, своїх колег Андрія Павліченка та Олександра Патраша.

За багаторічну сумлінну працю грамотами райдержадміністрації нагородили Олександра Ревуна, електрослюсаря з ремонту устаткування розподільчих пристроїв 6 розряду; Михайла Чеберяка, провідного інженера виробничо-технічної групи; Людмилу Скороход, контролера енергонагляду 3 групи; Миколу Фесечка, водія автотранспортних засобів; Віктора Барабашевського, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж 5 групи.

Окремим подарунком від гостей став виступ викладачів музичної школи.