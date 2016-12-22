На Лохвиччині опрацювали проект районного бюджету на 2017 рік
За участі голови районної ради Анатолія Храпаля відбулося засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, під час якої опрацювали проект районного бюджету на наступний рік. Про це повідомили у Лохвицькій районній раді.
Про проект районного бюджету на 2017 рік доповіла начальник фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Клименко. Вона підкреслила, що проект бюджету району сформований за програмно-цільовим методом. Це дасть можливість відстежити відповідність витрат з бюджету цілям і поставленим завданням звітних періодів за результативними показниками витрачання коштів через інформацію, що буде міститися в бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.
Тетяна Клименко повідомила, що в розрахунках фонду оплати праці працівникам бюджетної сфери враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3 200 грн., таким чином, в повному обсязі будуть забезпечені обов’язкові виплати на заробітну плату та оплату комунальних послуг. Учасники засідання ознайомилися з розподілом міжбюджетних трансфертів та обговорили питання фінансування місцевими бюджетами переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я.
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