2016 12 22 12:41:00

На Лохвиччині опрацювали проект районного бюджету на 2017 рік

За участі голови районної ради Анатолія Храпаля відбулося засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, під час якої опрацювали проект районного бюджету на наступний рік. Про це повідомили у Лохвицькій районній раді.

Про проект районного бюджету на 2017 рік доповіла начальник фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Клименко. Вона підкреслила, що проект бюджету району сформований за програмно-цільовим методом. Це дасть можливість відстежити відповідність витрат з бюджету цілям і поставленим завданням звітних періодів за результативними показниками витрачання коштів через інформацію, що буде міститися в бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

Тетяна Клименко повідомила, що в розрахунках фонду оплати праці працівникам бюджетної сфери враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3 200 грн., таким чином, в повному обсязі будуть забезпечені обов’язкові виплати на заробітну плату та оплату комунальних послуг. Учасники засідання ознайомилися з розподілом міжбюджетних трансфертів та обговорили питання фінансування місцевими бюджетами переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я.