2016 12 29 13:37:44

На Лохвиччині оголосили карантин через хвору на сказ лисицю

У Лохвиці та прилеглих територіях мисливських угідь у зв’язку із захворюванням лисиці на сказ державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Лохвицькій РДА прийняли рішення про оголошення карантинних обмежень. Про це повідомили у Лохвицькій РДА.

З метою недопущення розповсюдження хвороби, локалізації та ліквідації осередку даного захворювання свійських та диких тварин на території м.Лохвиці та Лохвицького району під головуванням заступника голови райдержадміністрації Олександра Єсікова проведено позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

В ході засідання в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в Лохвицькому районі Олександр Іванина повідомив, що у власному господарстві Назаренка К.А. у м.Лохвиці було виявлено захворювання лисиці на сказ, яке підтверджено звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області від 27.12.2016 р. № 002795 п.м./16.

Враховуючи нестабільну епізоотичну ситуацію, яка виникла на даний час в районі та з метою запобігання розповсюдження даної хвороби серед людей і тварин комісія прийняла ряд невідкладних рішень, зокрема:

– згідно Інструкції «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин» на подвір’ї громадянина, куди зайшла хвора лисиця, місця де перебувала хвора тварина та прилеглій території провести дезінфекцію (вимушену та заключну) 0,4% розчином Респуру;

– провести подвірні обходи для виявлення випадків появи в дворах диких тварин, бродячих собак, покусів та ослюнення ними мешканців;

– провести спеціальні заходи на території м.Лохвиця як осередок загрозливої зони щодо сказу у відповідності з діючою інструкцією (щеплення тварин в особистому користуванні громадян);

– провести /відстріл/вилов/ бродячих тварин /собак, котів, лисиць, вовків/ на території неблагополучного пункту та загрозливої зони (10 км від зони осередку виявлення захворювання на сказ). Вирішити питання з утилізації;

– провести відстріл лисиць в зоні осередку в кількості 5 голів з подальшою відправкою до Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області для дослідження на сказ. Довести щільність лисиці не більше 0,5 голів на 1000 га;

– не проводити полювання на парнокопитних в 10 км зоні мисливських угідь від виявлення захворювання на сказ.