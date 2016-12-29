2016 12 29 09:21:54

На Котелевщині відбувся 16-тий турнір з міні-футболу на Кубок загиблих правоохоронців (ФОТО)

Шістнадцятий турнір з міні-футболу на Кубок правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов’язків, розпочався з покладання квітів до підніжжя пам’ятника полеглим працівникам ОВС. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



За перехідний кубок змагалися команди Гадяцького відділу поліції, Котелевського, Новосанжарського відділення поліції та Охтирського відділення поліції Сумської області.

За результатами змагань перше місце виборола команда із Котелевщини, друге – правоохоронці із Сумщини, третіми стали працівники Гадяцького відділу поліції.