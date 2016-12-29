2016 12 29 10:59:57

На Карлівщині незаконно вирубували дерева (ФОТО)

На території району правоохоронці Карлівського відділу поліції виявили факт незаконної вирубки лісу поблизу залізничного переїзду в с. Ланна. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Слідчо-оперативна група вилучила випиляні дерева породи «Ясен», «Клен» та «Акації», об’ємом близько 6 куб. м., дві бензопили та доставлено до Карлівського відділу поліції.

На даний час встановлюються особи причетні до даного злочину.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу). За законом передбачене покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконного добутого.