2016 12 22 12:00:32

На Гребінківщині виявлено львівські вантажівки із сміттям, відкрито кримінальне провадження

На території Гребінківського району виявлено вантажівки із Львівською реєстрацією із побутовим сміттям. Правоохоронці водіїв зупинили та доставили до територіального підрозділу поліції. Про це повідомляють на сайті ГУ НП в Полтавській області.

Як йдеться в повідомленні, про факт незаконного вивантаження сміття увечері 21-го грудня до поліції звернувся голова Наталівської сільської ради. Чоловік повідомив про можливе вивантаження сміття на території однієї із ферм.

Під час перевірки було слідчо-оперативною групою встановлено, що на території ферми знаходиться побутове сміття. Крім того, на території сільської ради виявлено дві завантажені відходами вантажівки із Львівською реєстрацією. Обидва автомобілі марки Scania з причепами під керуванням 26-річного і 28-річного жителів Львівської області.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель) та розпочали досудове розслідування.

При огляді обох транспортних засобів в причепах було виявлено вантаж, схожий на побутове сміття. Вказані автомобілі тимчасово вилучені для вирішення питання по суті та встановлення причетності до вчиненого кримінального правопорушення. Працівники поліції з’ясовують всі обставини події.