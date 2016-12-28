2016 12 28 09:28:18

На Чорнухинщині за оренду земельних часток(паїв) розрахувалися майже всі господарства

27 грудня голова Чорнухинської райдержадміністрації Олег Ковган провів робочу нараду із сільськими, селищним головами, керівниками сільгосппідприємств району, на якій обговорено стан розрахунків за оренду земельних часток(паїв) орендарями району. Участь в нараді взяли заступник голови райради Микола Турчин, начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Олександр Ожуг, заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації Юрій Ряса, заступник начальника – начальник Чорнухинського відділення Лубенської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, головний спеціаліст відділу Держгеокадастру в Чорнухинському районі Полтавської області Ангеліна Бігун.

У 2016 році у орендарями було укладено 7601 угоду. Сума нарахованої орендної плати становить 55 млн. 692 тис. грн. Всі підприємства розрахувалися стовідсотково з орендодавцями, виплачуючи їм від 5 до 8 відсотків. Фактичний середній розмір орендної плати від вартості орендованої землі по району становить 7 відсотків.

Найбільша заборгованість по ПрАТ «Райз Максимко», де виплачено лише 70 % від нарахованої орендної плати із розрахунку 8 %. Як запевнив регіональний директор Чорнухинської філії ПрАТ «Райз Максимко» Євген Шамкало до кінця січня 2017 року заборгованість на суму близько 3, 5 млн. грн. буде погашена.

ТОВ «Богданівське», яке проводить свою діяльність на території Богодарівської сільської ради і має в своєму розпорядженні 102 договори ореди, сплатило лише податок з фізичних осіб та військовий збір, а з людьми не розрахувалися. Заборгованість становить близько 1 млн. грн. Про це повідомив сільський голова Володимир Пономаренко.

Всі керівники сільгосптовариств та фермерських господарств, присутні на нараді, прозвітували про стан розрахунків за оренду земельних часток(паїв).

Голова райдержадміністрації Олег Ковган подякував керівникам господарств, які виконали свої зобов’язання, та наголосив, що своєчасний розрахунок з людьми сприяє стабільній соціально-економічній ситуації в районі, а сплата податків до бюджету забезпечує вчасні виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунки за спожиті енергоносії бюджетними установами району.