2016 12 29 14:07:17

На базі Горішніх Плавнів планують створити госпітальний округ

У Горішніх Плавнях відбулася зустріч міського голови Дмитра Бикова та першого заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації Андрія Пісоцького, директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Лисака, у ході якої обговорили питання створення в області госпітального округу на базі міста Горішні Плавні. Про це повідомили у міській раді.

Представники ПОДА з робочим візитом побували в міській лікарні, де ознайомилися з наявною матеріально-технічною базою закладу, оглянули відділення інтенсивної терапії, хірургічне, кардіологічне, пологове відділення. Головний лікар Горішньоплавнівської міської лікарні Костянтин Шкляр наголосив на важливих заходах з енергозбереження, впроваджених у міській лікарні. Зазначив здійснені масштабні кроки у напрямку осучаснення необхідного для роботи медичного обладнання, придбання цінної медичної техніки, оновлення меблів та постільної білизни, здійснення капітальних ремонтів.

На спільній робочій нараді, що пройшла у залі Горішньоплавнівської міської ради, представники органів місцевого самоврядування Горішніх Плавнів та Полтавської обласної державної адміністрації обговорили можливості створення додаткового госпітального округу в Горішніх Плавнях.

Міський голова Дмитро Биков презентував гостям основні досягнення та напрацювання, реалізовані в галузі охорони здоров’я за останні два роки, поділився планами на майбутнє. Начальник управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Юрій Ковпак розповів про можливості формування на базі міської лікарні багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першої категорії. Наголосив, що в 2016 році з міського бюджету на галузь охорони здоров’я виділено 29 млн грн.