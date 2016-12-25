Минулої доби окупанти відверто продовжили порушувати Мінські домовленості.
На Маріупольському напрямку були обстріляні наші позиції поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине, Талаківка та Водяне. Двічі було здійснено обстріли, по одній міні калібру 120 міліметрів, в районі Талаківки. По Широкиному вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку наші позиції були обстріляні в районі Луганського, Майорська та Авдіївки. По Луганському вогонь вели 82 міліметрові міномети.
На Луганському напрямку Троїцьке та Жовте потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 39 обстрілів наших позицій.
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