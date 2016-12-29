Молодим нацгвардійцям Полтавського батальйону урочисто вручили зброю

У Полтавському батальйоні Центрального ОТО Національної гвардії України військовослужбовцям строкової служби, які нещодавно пройшли курс молодого бійця та прийняли військову присягу, в урочистій обстановці на стройовому плацу вручили бойову зброю. Про це повідомили у прес-службі Національної Гвардії України.
Із цією важливою подією у житті кожного військовослужбовця молодих нацгвардійців привітав командир військової частини 3052 полковник Сергій Регеда, побажавши їм на майбутнє гарної служби.
Священнослужитель Київського патріархату отець Володимир провів молебень та освятив воїнів на ратну службу.
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