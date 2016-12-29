Молодим нацгвардійцям Полтавського батальйону урочисто вручили зброю

У Полтавському батальйоні Центрального ОТО Національної гвардії України військовослужбовцям строкової служби, які нещодавно пройшли курс молодого бійця та прийняли військову присягу, в урочистій обстановці на стройовому плацу вручили бойову зброю. Про це повідомили у прес-службі Національної Гвардії України.