Міський бюджет Кременчука – 2017 року має соціальне спрямування
Учора кременчуцькі депутати ухвалили головний фінансовий документ – міський бюджет 2017 року, за яким житиме місто упродовж наступного року.
Як зазначив міський голова Віталій Малецький, цей бюджет має соціальне спрямування, адже левова частина його видатків спрямована на фінансування захищених статей бюджету, на оплату праці працівників бюджетної сфери, оплату за комунальні послуги та енергоносії, повідомляють у міській раді.
Дохідна частина міського бюджету затверджена на рівні 1 млрд 308 млн 719 тис. 164 грн. На фінансування міських програм, переважна більшість яких соціального спрямування, заплановано витратити 280 млн 431 тис. 692 грн.
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