2016 12 23 09:50:05

Міський бюджет Кременчука – 2017 року має соціальне спрямування

Учора кременчуцькі депутати ухвалили головний фінансовий документ – міський бюджет 2017 року, за яким житиме місто упродовж наступного року.

Як зазначив міський голова Віталій Малецький, цей бюджет має соціальне спрямування, адже левова частина його видатків спрямована на фінансування захищених статей бюджету, на оплату праці працівників бюджетної сфери, оплату за комунальні послуги та енергоносії, повідомляють у міській раді.