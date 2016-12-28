Метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію, – Турчинов
У поточному році Україна не втратила жодного метра своїй території, а Збройні сили значно поліпшили свої позиції. Про це сьогодні заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час відвідування бази Національної гвардії України у Київській області, інформує “Інтерфакс-Україна”.
Турчинов зазначив, що метр за метром українські військові починають звільняти окуповану територію, а 2017-й рік стане переломним у цьому питанні.
Також, він повідомив, що у поточному році Україна не втратила жодної позиції на своїй території.
“2016 рік – це перший рік, коли Україна не втратила жодного метра своїй території. Всі спроби просунутися вперед і прорвати нашу оборону в поточному році були приречені на провал. Крім того, ворог зазнав дуже серйозних втрат, а ЗСУ поліпшили свої позиції”, – сказав Олександр Турчинов.
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