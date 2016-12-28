2016 12 28 09:36:31

Метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію, – Турчинов

У поточному році Україна не втратила жодного метра своїй території, а Збройні сили значно поліпшили свої позиції. Про це сьогодні заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час відвідування бази Національної гвардії України у Київській області, інформує “Інтерфакс-Україна”

Турчинов зазначив, що метр за метром українські військові починають звільняти окуповану територію, а 2017-й рік стане переломним у цьому питанні.

Також, він повідомив, що у поточному році Україна не втратила жодної позиції на своїй території.

“2016 рік – це перший рік, коли Україна не втратила жодного метра своїй території. Всі спроби просунутися вперед і прорвати нашу оборону в поточному році були приречені на провал. Крім того, ворог зазнав дуже серйозних втрат, а ЗСУ поліпшили свої позиції”, – сказав Олександр Турчинов.