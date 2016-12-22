2016 12 22 20:05:10

Майстри народного мистецтва представили виставку своїх робіт

У Полтавській універсальній науковій бібліотеці ім. І.П. Котляревського відкрили виставку декоративно-ужиткового мистецтва Полтавської обласної організації Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Глечики, картини, кошики, вишивка, кераміка, ляльки- мотанки. Всього свої роботи представили 30 майстрів народного мистецтва з усієї області. «Різдвяний вернісаж» У Полтаві проводять щорічно і ця виставка стала традиційною.

«Тут є роботи з Опішні, розписи Ані Матвієнко з Котельви, витинанки Тетяни Ваценко з Полтави, чудова вишивка родини Заборів. Сьогодні сюди приїхали кращі майстри, але всі майстри у нас кращі. Можливо хтось не доїхав через негоду», – сказав Заслужений майстер народної творчості України Євген Пілюгін.

Талант до вишивки в Віри Гордівської прокинувся ще в дитинстві. Каже, для неї це як оберіг. Її роботи є в Італії, Франції, Канаді та Сполучених Штатах. Свою справу передала й доньці, яка вишиває складними техніками.

«Я родилася з голкою в руках, мене бабуся навчила. Але так склалася доля, що працювала вчителькою української мови. Завжди багато зошитів перевіряти .А коли пішла на пенсію то знову зайнялася улюбленою справою», – сказала, вишивальниця Віра Гордівська.

Виставку майстрів народного мистецтва України можна переглянути в обласній бібліотеці протягом місяця.