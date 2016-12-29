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Полтавщина, Суспільство



2016 12 29 12:25:59

До Лубенської РДА завітали щедрувальні поїзди

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Сьогодні три щедрувальних поїзди завітали для новорічного віншування у Лубенську РДА, повідомили у райдержадміністрації.

«Добрим словом добрих людей вітали» юні ліцеїсти з Вовчика, учасники художньої самодіяльності із Засулля, де у складі колективу були діти та народний аматорський хоровий колектив «Посулля» та аматори сцени Березотіцького будинку культури, у тому числі народний академічний колектив «Мрія». Кращі зразки традиційного пісенного мистецтва, колядки та щедрівки, гумор і танці від юних виконавців і, звичайно, непідкупна щирість святкових поздоровлень не лишила нікого байдужим.

За подаровану радість, прославлення українських традицій артистам дякували голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, голова районної ради Григорій Угляниця та начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Людмила Пазенко.

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