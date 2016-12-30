2016 12 30 11:56:08

Лохвицька громада успішно реалізувала міжмуніципальний проект «Спільний рейс громад» (ВІДЕО, ФОТО)

29 грудня у м. Лохвиця підвели підсумки реалізації міжмуніципального проекту «Спільний рейс громад» Харківецької, Безсалівської сільських та Лохвицької міської ради за сприяння відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради. У заході взяли участь народний депутат України Руслан Богдан, керівник проекту «Реформа управління на сході України» Тарас Журавель, голова Лохвицької районної адміністрації Володимир Рязанов, голова Лохвицької ради Анатолій Храпаль, Лохвицький міський голова Віктор Радько.

«У рамках обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області за підтримки проекту «Реформа управління на сході України» та на умовах співфінансування з місцевих бюджетів придбано новий приміський автобус. Таким чином, територіальні громади Лохвицького району вирішили питання поліпшення транспортної доступності, особливо для пасажирів з числа пільгових категорій», – підкреслила заступник керуючого справами-начальник відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Надія Костіна.

«Успішна реалізація проекту «Спільний рейс громад», що реалізується відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», учергове демонструє, що міжмуніципальне співробітництво є дієвим та ефективним інструментом муніципальної консолідації в рамах впровдження комплексної реформи місцевого самоврядування в Україні. Цей проект забезпечить якісне транспортне сполучення з населеними пунктами, де проживають понад 15 тис. мешканців. Нові транспортні маршрути сприятимуть більш комфортним умовам проживання у місті Лохвиця, на її околицях та у сільській місцевості, а також забезпечать реалізацію прав громадян на отримання адміністративних, юридичних, соціальних, медичних та інших послуг» – зазначив керівник проекту «Реформа управління на сході України» Тарас Журавель.

«Висловлюємо подяку Полтавській обласній раді та відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту за всебічну допомогу та координацію реалізації проектів ММС на Полтавщині. Вже зараз здійснюється реалізація ще одного важливого проекту, який допоможе Решетилівському району у новому році отримати швидкісний інтернет», – підсумував діяльність в Полтавській області голова Центру сприяння розвитку співробітництва територіальних громад В’ячеслава Толкованова.

Проект «Реформа управління на сході України» за підтримки Уряду Німеччинипродовжує співпрацю з Полтавською областю у 2017 році.

Довідка про проект: головною метою проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини є сприяння органам місцевого самоврядування та державним установам у застосуванні інструментів та процедур для більш ефективного надання адміністративних і комунальних послуг та впровадження міжмуніципального співробітництва (ММС) як інноваційного інструменту розвитку місцевого самоврядування в Україні. www.ims-ukraine.org

Довідка про GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH підтримує уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами німецької співпраці з Україною є: демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий економічний розвиток. Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема, підтримку подолання кризових ситуацій на сході України, а також співробітництво у сфері запобігання ВІЛ/СНІД.www.giz.de/ukraine-ua