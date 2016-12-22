2016 12 22 23:11:50

Лохвицька бібліотека підготувала для дітей новорічні та різдвяні розваги

На новорічні та різдвяні свята Лохвицька районна бібліотека для дітей підготувала цикл святкових заходів на тему «Рік Новий, Різдво Христове нам дарують дні казкові».

Про це повідомили в Лохвицькій РДА.

Перші заходи провели на Святого Миколая.

Першокласники Лохвицької ЗОШ №2 переглянули лялькову виставу «Ой хто, хто Миколая любить».

Як і годиться в цей день, всі її глядачі отримали подарунки-миколайчики. Спонсорами заходу виступили Лохвицька міська рада та батьки школярів.